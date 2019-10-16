شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 5 محطات مياه شرب جديدة في الشرقية نهاية يونيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جار تنفيذ 10 محطات مياه فائقة الجودة بتكلفة 50 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن والقضاء على نقص مياه الشرب، مشيراً إلى أنه من المقرر استلام 5 محطات منها نهاية يونيو القادم لتمثل إضافة قوية لقطاع مياه الشرب بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس محمود عبدالمعطي السمري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس شاكر عبدالفتاح مدير المشروعات بشركة كير، والمهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام تسلم مواقع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات عليها.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات لخلق بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن إجمالي مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة تبلغ 97 مشروعا بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.

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وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر والبناء بين الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ومديرية الطرق في تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ورد الشيء لأصلة بعد انتهاء أعمال الحفر وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أكد محافظ الشرقية على ضرورة سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها لشركات أخرى أكثر جدية لتنفيذ المشروعات طبقاً للتوقيتات المحددة ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات حقيقية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهما مرفقين هامين يمسان حياة المواطن بشكل مباشر.

وطالب المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، ومشروع صرف صحي آمن ونظيف حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

من جانبه، أكد المهندس محمود عبدالمعطي السمري، رئيس الهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تم وضع خطة عمل لإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات والعمل على إزالة المعوقات لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتحديد المناطق التي تشهد أعمال حفر لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي تحديداً دقيقاً ليتم رد الشيء لأصله في نفس المنطقة منعاً لإهدار المال العام.