- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع أعمال تطوير مستشفى القنايات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، أعمال تطوير مستشفى القنايات المركزي، للوقوف على التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة للأطفال وجناح العمليات الجديد.
وبحسب بيان، تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم الغسيل الكلوي، واطمأن على المرضى، كما قرر مجازاة عامل بخصم 3 أيام بدعوى «تقصيره في العمل».
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل «صحة الشرقية» يتابع أعمال تطوير مستشفى القنايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.