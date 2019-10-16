شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع أعمال تطوير مستشفى القنايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، أعمال تطوير مستشفى القنايات المركزي، للوقوف على التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة للأطفال وجناح العمليات الجديد.

وبحسب بيان، تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم الغسيل الكلوي، واطمأن على المرضى، كما قرر مجازاة عامل بخصم 3 أيام بدعوى «تقصيره في العمل».

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال التطوير بمستشفي القنايات

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال التطوير بمستشفي القنايات

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال التطوير بمستشفي القنايات

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال التطوير بمستشفي القنايات

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال التطوير بمستشفي القنايات