شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: قرارات جمهورية لتعيين قيادات جديدة بـ4 جامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتورة نانسي يوسف أسعد يوسف نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

كما جرى تعيين الدكتور محمد عبدالحفيظ محمد عمر، عميدًا لكلية الزراعة جامعة سوهاج، والدكتور محمد حسنين محمد ربيع، عميدًا لكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.