شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: قرارات جمهورية لتعيين قيادات جديدة بـ4 جامعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتورة نانسي يوسف أسعد يوسف نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
كما جرى تعيين الدكتور محمد عبدالحفيظ محمد عمر، عميدًا لكلية الزراعة جامعة سوهاج، والدكتور محمد حسنين محمد ربيع، عميدًا لكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم العالي»: قرارات جمهورية لتعيين قيادات جديدة بـ4 جامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.