شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 32 ألف طالب في جامعة الزقازيق ضمن مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية العاملة ضمن مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية في جامعة الزقازيق أعمالها، الأربعاء، لإجراء المسح الطبي لطلبة الفرقة الأولى بالجامعة، بعد بلوغهم سن 18 سنة وإدراج أسمائهم على «سيستم» المبادرة الرئاسية.

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم فحص 32475 طالبا جامعيا حتى الآن، من خلال 6 فرق طبية بكلية التجارة ومستشفى الطلبة وكلية الطب البيطري، كما تم تحويل ٣٦ حالة منهم لمستشفى الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي «PCRO كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة 34800 طالب، ويستمر العمل بالجامعة حتى 17 أكتوبر المقبل.