شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين أقطاى.. رجل أردوغان المسئول عن الحرب الإعلامية القذرة ضد مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور خالد رفعت صالح مدير مركز طيبة للأبحاث السياسية، صورا لـ"ياسين أقطاى" مستشار رجب طيب اردوغان الرئيس التركى، وهو داخل ميدان التحرير خلال فعاليات ثورة 25 يناير، بأنه من أخطر رجال المخابرات التركية والمسئول عن الحرب الإعلامية القذرة ضد مصر.





وقال "رفعت" ياسين اقطاي يبلغ من العمر 53 سنة، وقد شغل العديد من المناصب العلنية مثل أستاذ بجامعة أنقرة وحاليا مستشار للرئيس اردوغان، وكان نائب برلمانى لدورتين ومقدم برامج فى التليفزيون" مضيفًا :"لكن منصبه الحقيقى هو مسئول الإعلام فى جهاز المخابرات التركية ويرتبط بعلاقة صداقة واخوة مع اخطر رجل فى تركيا رأس الافعى "هاكان فيدان" رجل اردوغان فى المخابرات".

Advertisements





وتابع: "وكما اسست المخابرات التركية وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" برئاسة هاكان فيدان كستار للتغلغل الاقتصادي في الدول المستهدفة، قامت بتأسيس "معهد الفكر الاستراتيجى" برئاسة ياسين اقطاي للتغلغل الثقافى وسط المثقفين والنشطاء العرب ومنظمات المجتمع المدني حيث يجيد ياسين العربية بطلاقة".





وأشار إلى أنه ليس هناك حاجة ليؤكد أن ياسين أقطاي كان متواجدا داخل مصر قبل احداث 25 يناير ولم يغادرها حتى تنحى الرئيس مبارك"، مضيفًا: "يتولى الان ياسين اقطاي بنفسه ملف الاشراف على القنوات المعادية التى تبث من تركيا والاشراف على ما يسمى المجلس الرئاسى المصرى فى تركيا.. وهو عضو مجلس ادارة منتدى الدوحة".





يذكر أن هناك مزاعم حاول ترويجها مؤخرا وهى أن مصر لم تستقبل أى مواطن سورى، ولم تفعل شيئاً للاجئين السوريين.