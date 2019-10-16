شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سفيرة أمريكا فى الأمم المتحدة كيلي كرافت: "أوضحنا لأنقرة أن العملية العسكرية فى سوريا غير مقبولة"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. وأضافت: "ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا".

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