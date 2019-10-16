فيديو.. سيولة أعلى كوبرى أكتوبر من مدينة نصر للعباسية ثم تكدس حتى رمسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاه من مدينة نصر، والمؤدى إلى التحرير والمهندسين، حالة ما بين السيولة المرورية، والكثافات المرورية العالية فى بعض المناطق، بسبب الكثافات المرتفعة أعلى الكوبرى. Advertisements ورصدت كاميرا ”الخليج 365” مشهد السيولة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر بداية من مطلع مدينة نصر فى الاتجاه إلى المهندسين، حيث تصل السيولة أعلى الكوبرى حتى منطقة العباسية، فيما يشهد الكوبرى بداية من منطقة العباسية حالة من التكدس والزحام المرورى حتى منطقة رمسيس، حيث تسببت كثافات السيارات فى بطئ حركة سير السيارات، ويخف الزحام تدريجيا، من بعد التحرير وفى الاتجاه المؤدى إلى المهندسين.

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