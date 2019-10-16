شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع و"القراءة الموحد" سيقضى على مشاكل الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك بالفعل مشاكل فى فواتير الكهرباء الشهرية و هناك أخطاء يعانى منها المواطنين بسبب تدخل عناصر بشرية، مؤكدا أن هذه الأخطاء لن تنتهى بنسبة 100% الا بعد التحول من عدادات تقليديه الى اخرى مسبوقة الدفع.

وأشار الوزير خلال ندوة "دور الكهرباء في دعم الاقتصاد والتنميه" التى تنظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، إلى أن هناك حلول مؤقتة لتقليل هذه الأخطاء لحين انتهاء تغير العدادات الى مسبوقة الدفع أهمها برنامج القراءة الموحد الذى لن يسمح بتسجيل قراءة العداد الا من خلال التقاط صورة مباشرة من امام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك.

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وأضاف وزير الكهرباء، أنه برنامج القراءة الموحد مازال يخضع للتجارب و سيتم اطلاقه رسميا قريبا ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 8 مليون و 200 الف عداد مسبوق الدفع حتى الان.