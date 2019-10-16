شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة يهنئ رئيس "الدستورية العليا" باليوبيل الذهبى للمحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى ، المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، لتهنئته باليوبيل الذهبى للمحكمة. وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى لنادي القضاة،أن المستشار عبد المحسن وأعضاء مجلس إدارة النادى قدموا التهنئة لرئيس المحكمة الدستورية العليا باليوبيل الذهبى لمرور خمسين عاما على إنشاء المحكمة. Advertisements وقدم المستشار رئيس المحكمة الدستورية، درع المحكمة للمستشار رئيس نادي قضاة مصر تقديرا لدور نادى القضاة الكبير فى توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.

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