شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تستقبل طلبًا رسميًّا لتدريب أئمة وأساتذة الجامعات الإسلامية بداغستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الاوقاف، اليوم الأربعاء، الدكتور شهاب الدين حسينوف بن محمد حبيب نائب مفتي جمهورية داغستان، والدكتور كييدوف مستشار رئيس برلمان جمهورية داغستان ، لبحث أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف والإدارة الدينية لمسلمي داغستان "روسيا الاتحادية".

وخلال اللقاء تلقت وزارة الأوقاف طلبا رسميا لتدريب أئمة وخطباء داغستان، جاء فيه : "بالنظر للدور الرائد الذي تقوم به جمهورية مصر العربية ومكانتها العلمية المرموقة إسلاميًّا وعالميًّا، فإننا نطلب منكم التكرم بمساعدتنا في تأهيل وتكوين الأئمة والخطباء وأساتذة الجامعات الإسلامية لدينا على منهج الاعتدال والوسطية الذي عهدناه فى جمهورية مصر العربية والقائمين على الشأن الإسلامي فيها بما يحقق المصلحة العامة للمجتمعات المسلمة من البلد الذي نعتبره منارة للعلم الشرعي والوسطية والاعتدال".

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وأطلعت الوزارة الوفد الداغستانى على تجربة الأوقاف المصرية فى نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف.

وأهدت وزارة الاوقاف نسخًا من إصدارات الأوقاف بالعربية والفرنسية في مجال تجديد الخطاب الدينى، من أهمها كتاب: الفهم المقاصدي للسنة النبوية وكتاب: مفاهيم يجب أن تصحح وكتاب : كتاب : نجو تجديد الفكر الديني. وكتاب: فلسفة الحرب والسلم والحكم وكتاب: حماية الكنائس في الإسلام وكتاب : داعش والإخوان وكتاب: فى فضاء الثقافة وهو ما كان محل إشادة كبيرة من الوفد الداغستانى.