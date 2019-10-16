رئيس نادي القضاة يهنأ مستشاري المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

زار رئيس نادي القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رئيس المحكمة الدستورية، المستشار سعيد مرعي؛ لتهنئته بـ"اليوبيل الذهبي" لمرور 50 عامًا على إنشاء المحكمة.

وقال المستشار رضا محمود، المتحدث باسم نادي القضاة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن أعضاء النادي رافقوا المستشار "عبد المحسن" في زيارته للمحكمة الدستورية.

وأضاف أن المستشار "مرعي" قدم درع المحكمة الدستورية لرئيس نادي القضاة؛ تقديرا لدوره في توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.

ومن المقرر أن تقام احتفالية المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبي، لمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، يوم السبت المقبل بحضور وفود قضائية رفيعة المستوى من عدة دول من جميع أنحاء العالم،