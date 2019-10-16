120 دقيقة في مواجهة النار.. مهمة 40 رجل إطفاء في حريق "دائري الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التاسعة والنصف صباح الأربعاء، سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري اتجاه منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة وسط تواجد رجال الشرطة والمرور لملاحظة الحالة الأمنية والمرورية على حد سواء حيث الذروة الصباحية حتى لاحظ أحد رجال الأمن تصاعد أدخنة كثيفة على مقربة من الطريق الحيوي، لتتبدل الأمور.

لم يكد يجلس اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، داخل مكتبه، حتى تلقى إشارة من غرفة العمليات بنشوب حريق في قطعة أرض بشارع المعز بالله بعد "دائري الوراق".

دفع مدير الإدارة بـ8 سيارات إطفاء تضم 40 رجل إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، والعقيد علاء خلوصي مدير إدارة الإطفاء.

Advertisements

فور وصوله موقع الحريق، عمد اللواء هاني سعيد إلى إجراء معاينة سريعة لوضع خطة عاجلة لإخماد النيران التي ارتفعت لأمتار، تبين أنها قطعة أرض فضاء يستخدمها بعض الأشخاص لتخزين الكرتون إلا أن الأمر ازداد سوءا مع امتداد اللهب لورشة دعاية وإعلان مجاورة.

قسم مدير الحماية القوات إلى مجموعات عمل صغيرة تحت رئاسة نائبه ومدير الإطفاء؛ اهتم الجزء الأول منها بمحاصرة ألسنة النيران بقطعة الأرض، والثاني بتقليل حجم الخسائر في الورشة.

90 دقيقة احتاجها رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، لتبدأ عملية لتبريد خشية تجدد اشتعال النيران تانية والتي امتدت لـ30 دقيقة من العمل المتواصل.

الحريق التهم محتويات قطعة الأرض الفضاء من الكرتون، وانحصرت خسائر الورشة في تفحم 3 ماكينات (لحام - طباعة) وجهاز حاسب آلي ومجموعة أخشاب و"بانرات". وانتدب اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، فريقا من الأدلة الجنائية للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.