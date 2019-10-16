أمين "البحوث الإسلامية": حريصون على التعاون مع جميع المؤسسات العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف حريص على التعاون المثمر مع جميع الهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات العلمية سواء من خلال البرامج الثقافية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، أو من خلال إرسال البعثات الأزهرية إلى هذه الدول لأجل التعليم أو التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتي تثيرها جماعات العنف والإرهاب تحت راية الإسلام وهو منها براء.

جاء ذلك - خلال لقائه اليوم الأربعاء- سفير إندونيسيا بالقاهرة حلمي فوزي والملحق الثقافي للسفارة والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل التعاون العلمي المشترك، وبحث احتياجات الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم في كل مرحلة.

وأضاف عياد أن الأزهر الشريف يحمل كل التقدير لدولة إندونيسيا حكومة وشعبا وطلابًا، بالإضافة إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين، وطلاب إندونيسيا الذين يدرسون في مختلف المراحل الدراسية، والعمل على تحقيقهم أكبر استفادة علمية ممكنة حتى يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون رسالته التي تدعو للوسطية والاعتدال.

من جانبه أعرب سفير إندونيسيا والوفد المرافق له عن سعادته بتفعيل التعاون المشترك مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والعملية، مؤكدا على الدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، من خلال علمائه ورجاله الأجلاء الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والتسامح والسلام في العالم كله.