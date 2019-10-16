مصر | القبض على 3 تجار مخدرات بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 3 تجار مخدرات بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 3 تجار مخدرات، وبحوزتهم كيلو حشيش وأكثر من ربع مليون جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتمكن المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، ومعاونيه من ضبط كلا من عمرو ح ع ع، عاطل مقيم دائرة المركز، اسلام ع ا م، 25 سنة، عامل مقيم بدائرة المركز، عماد ف س ش، 24 سنة، عاطل مقيم بمركز أوسيم وبحوزتهم 5 فرش حشيش المخدر وزن كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 275 ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.