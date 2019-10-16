مصر | سقوط عصابة سرقة راغبي ممارسة الشذوذ الجنسي بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة راغبي ممارسة الشذوذ الجنسي بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة راغبي الشذوذ الجنسي بمركز أبو النمرس، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة ابوالنمرس مفادها قيام كل من محمد. ع. أ. م، 23 سنة، عاطل مقيم بالحوامدية، أحمد. م. ف. س، 31 سنة، عاطل مقيم بدائرة المركز وسبق اتهامه في قضيتين(ضرب، سرقة ) اخرهم القضية رقم 74642018 جنح البدرشين سرقة، فارس. ز. ر.ح، عاطل، مقيم الحوامدية، أمير. م. ح. ح، 22 سنة، عاطل مقيم الدخيلة بمحافظة الاسكندرية المحكوم عليه الهارب في القضية جنح العامرية اسكندرية شهر و50 جنية غرامة فعل فاضح، محمد. و. ع. م، 30 سنة، سائق توك توك مقيم دائرة المركز، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة ضحاياهم من راغبي الميول الجنسية الغير سوية.

Advertisements

وأضافت التحريات أن الرابع يقوم بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي وعند مقابلتهم يستقلون التوك توك الخاص بالخامس ويتوجهون لاحد المناطق النائية بالمركز ويقوم باقي المتهمين بسرقتهم تحت تهديد السلاح والاستيلاء منهم علي متعلقاتهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة ضبط المتحري عنهم، وبإعداد مأمورية لضبطهم برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، تمكنت القوات من ضبطهم وبحوزة الأول فرد خرطوش محلي الصنع 12 مم، 3 طلقات من ذات العيار والثاني والثالث أسلحة بيضاء (مطواة، سكين ) والخامس التوك توك المستخدم في استخدام الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات وارتكابهم حادث سرقة هاتف محمول وساعة يد ومبلغ مالي 1000 جنية، من إيهاب ر. ل.ع، 31 سنة، موظف مقيم بحلوان محافظة القاهرة، هاتف محمول ومبلغ 400 جنية، من محمود خ. ع. ع، 30 سنة، شيف مقيم بالجيزة، كما ارشد المتهمين علي أماكن تصريفهم واخفائهم المسروقات، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.