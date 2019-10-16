مصر | تحرير 888 مخالفة مرورية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 888 مخالفة مرورية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 150 كرسى – 2 ثلاجة – 10 ترابيزة – 9 تروللى – 4 شمسية – 8 ميزان – 3 أسطوانة غاز – 10 أوتاد وسلاسل حديدية – عربة كارو – وبلغ الإجمالي 188 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات – 3 جناية – 3 سلاح أبيض – 16 غرامات – 9 مستأنف – سلاح نارى – 2 دراجة بخارى – 2 شقى خطر – 53 جزئى – 2 مخالفات – وبلغ الإجمالي 93 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال المرور تم ضبط 9 مخالفات قيادة بدون رخصة – 360 نموذج 125 – 425 كلبش – 10 قيادة بدون رخصة تسيير – 107 حالة سحب – وبلغ الإجمالي 888 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.