مصر | رفع 2354 حالة إشغال طريق في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 2354 حالة إشغال طريق في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز القطاع



وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، عن ضبط 863 كرسيا – 57 استاند – 10 عربة متنوع – 145 ترابيزة – 56 طقطوقة – 24 ميزان – 13 تابلوة خشب – 36 شمسية – 23 ثلاجة – 52 قلب شيشة – 30 ترولي – 85 سلاسل واوتاد حديدية – شواية – 2 ونش – تروسيكل – فرش لبيع الفاكهة – 150 لوح خشب – 5 منيكان ملابس – 2 كوريك – 19 لافتة إعلانية وجاء فحم – قلاية – 8 أسطوانة – 6 كنبة – 5 توك توك – 3 تروسيكل – جريل – برويطة – 11 كرتونة مياه – 20 قفص فاكهة – 9 برنيكة فاكهة – 6 محضر اشغال - وبلغ الإجمالي 2354 حالة تعديات على الطريق العام.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

