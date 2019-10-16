مصر | خلال حملات أمنية.. رفع 361 حالة تعديات على الطريق العام بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. رفع 361 حالة تعديات على الطريق العام بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 17 يافطة إعلان – 5 استاند – 5 طقطوقة – 30 ترابيزة – 125 كرسيا – 8 فاترينة – 12 شمسية – 30 سلاسل حديدية – 3 عربة يد -220 عرق خشب – ثلاجة _ شعلة، 27 طن قمامة – وبلغ الإجمالي 361 حالة تعديات على الطريق العام.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

