مصر | لابتزازهم.. ضبط متهم بارتكاب 23 واقعة احتيال على المواطنين واختراق حساباتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لابتزازهم.. ضبط متهم بارتكاب 23 واقعة احتيال على المواطنين واختراق حساباتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ثلاث مواطنين بتضررهم من قيام القائم على إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، والمعنونة "حورس" كذا مستخدمي أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم في الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم مادياً.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة عن قيام (شخصين – مقيمان بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة – لهما معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات "محددة" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للحجز في الفنادق السياحية، وذلك نظير خصومات مالية كبيرة وتحويل "مبالغ الحجز" عن طريق إحدى خدمات المحمول، وكذا اختراق حساباتهم الشخصية والحصول منها على الصور الخاصة بهم وتهديدهم وإبتزازهم بها لعدم التشهير بهم.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتحرى عنهما، حيث تم ضبط أحدهما بمحل إقامته "جار ضبط الآخر" ، وبالتفتيش تم العثور على (هاتف محمول - لاب توب - عدد "10" خطوط محمول المستخدمين في ارتكاب الوقائع المُشار اليها)، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل للصفحة المنوه عنها، والتي يقوم بإدارتها من خلال الحساب الشخصي الخاص به، وتبين وجود المحادثات بينه وبين المجني عليهم للاتفاق على مبلغ الحجز وكذا إيصالات تحويل المبالغ المالية لهم.

وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الثاني "الهارب" بارتكاب الواقعة المشار إليها، وعدد (22) واقعة مماثلة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.