مصر | بـ"أسلوب المفتاح المصطنع".. حبس 4 عاطلين لسرقتهم السيارات بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب المفتاح المصطنع".. حبس 4 عاطلين لسرقتهم السيارات بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة الشيخ زايد، بأسلوب المفتاح المصطنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وكانت بدأت النيابة التحقيقات مع المتهمين، وتبين أنهم عاطلين، وفي البداية أنكروا سرقتهم للسيارات، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بارتكابهم للوقائع، وذلك لاحتياجهم لتلك المبالغ المالية.



وتعود بداية الواقعة، ورد بلاغات عديدة لضباط مباحث قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، وبإبلاغ اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذي كلف بسرعة تشكيل فريق بحث وأسفرت جهوده عن ضبط كل من "محمد. س" 27 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"أحمد. أ" 28 سنة، عاطل، و"سليمان. ع" 42 سنة، عاطل، "كريم م" 18 سنة، عاطل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع بأسلوب المفتاح المصطنع.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.