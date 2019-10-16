مصر | خلال حملات مرورية.. تحرير 6 آلاف مخالفة متنوعة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مرورية.. تحرير 6 آلاف مخالفة متنوعة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (2075) مخالفة نموذج 125، (688) مخالفة متنوعة، (48) بدون تسيير، (1995) انتظار خاطئ، ( 3 ) سيارة بدون لوحات معدنية، ( 3 ) دراجة بدون لوحات معدنية، ( 15 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (19 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 25 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 24 ) زجاج فاميه، ( 3 ) حجز توك توك، ( 115 ) التصالح الفوري، ( 19 ) ملصقات ومتعلقات، ( 20 ) دخان كثيف، ( 40 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 6895 مخالفة مرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.