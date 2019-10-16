مصر | "كنت بدافع عن والدي".. حبس المتهم بقتل صاحب الجيم بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت بدافع عن والدي".. حبس المتهم بقتل صاحب الجيم بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل صاحب جيم، بسبب بيع مكملات غذائية مغشوشة له، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات مع المتهم، أن صاحب الجيم تعدى على الشاب هو وأشقائه فيما أظهر سلاحا أبيض في وجه هو وأبيه، حاول الدفاع عن نفسه ووالده، فقام بأخذ السلاح وطعنه دفاعًا.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة صاحب جيم قتل على يد شاب، بسبب خلاف بينهما في العمرانية بالجيزة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وتفريغ الكاميرات بالمكان.

وتوصلت التحقيقات الأولية، إلى نشوب مشادة كلامية بين مالك صالة ألعاب رياضية يدعى "إسماعيل التركي" وشهرته "الكابتن" وشاب بسبب اتهامه له بمنحه مكملات غذائية مغشوشة.

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ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في أقل من 24 ساعة، في إلقاء القبض على المتهم بقتل صاحب صالة ألعاب رياضية وإصابة شقيقه إثر نشوب مشاجرة بينهم بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب والرائد محمد نجيب معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشادة كلامية بين صاحب صالة ألعاب رياضية "جيم" يدعى "إسماعيل التركي"، وشهرته الكابتن، وشاب، بسبب وجود خلافات بينهما، لاتهام الشاب له ببيع مكملات غذائية مغشوشة، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها الأول بأشقائه، والأخير بوالده لمناصرته، وحاول الشهير بـ "الكابتن" طعن الشاب بسلاح أبيض مطواه كانت بحوزته، إلا أن الشاب تحصل عليها منه وسدد له طعنة نافذة أسقطته قتيلا، كما أصاب شقيقه.