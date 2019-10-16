أخبار مصر | الزناتي: عروض مجانية لمسرح العرائس ورحلات لأبناء الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: عروض مجانية لمسرح العرائس ورحلات لأبناء الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن بدء عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذه الأنشطة ستستمر بشكل شهري عبر برنامج تم الاتفاق عليه، وذلك بعد موافقة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد "الزناتي" أن الأنشطة المقررة تتضمن شهريًا عرضًا فنيًا على مسرح نقابة الصحفيين، في السادسة من مساء الخميس الثاني من كل شهر، وذلك لفريق العرائس التابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، بالإضافة إلى ورش فنية بعد العرض.

وقالت لاميس الشرنوبي مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل، إن البرنامج يتضمن أيضًا رحلات لأتوبيس الفن الجميل، وذلك في السبت الثالث من كل شهر، ويعقب الرحلة ورش فنية لرسوم الأطفال، والتدريب على الحلى والإكسسوارات، والرسم على الوجه، والتشكيل بالصلصال والمعادن الخفيفة.

وأعلنت لاميس الشرنوبي عرض فني الخميس الأخير من كل شهر، لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق بقصر جاردن سيتي.