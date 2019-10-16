أخبار مصر | "خطة البرلمان" تخاطب وزارة التخطيط لتوفير ٥٠٠ مليون جنيه للمركز القومي للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطة البرلمان" تخاطب وزارة التخطيط لتوفير ٥٠٠ مليون جنيه للمركز القومي للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، إرسال خطاب رسمى لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوفير مبلغ 500 مليون جنيه للمركز القومى للشباب، وفقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة 2019 /2020، والتى وافق عليها البرلمان في جلسته العامة.

وأشار المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، رئيس اللجنة الفرعية، الى أنه في حالة عدم تنفيذ توصيات اللجنة ستطلب اللجنة حضور الوزيرة إلى اللجنة لطرح الحلول، قائلا "لا نتمنى أن يخالف وزير القانون وفى حالة مخالفة القانون سيكون الأمر مختلف، وسنضطر لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بأن وزيرة التخطيط لم تنفذ ما اتفق عليه مجلس النواب بشأن توصيات الموازنة العامة للدولة، دا قانون، وخلال أسبوع تكون الفلوس في المجلس القومى للشباب، مش هسيب الشباب يغرق".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019 2020، لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 بدعم اعتمادات موازنة المجلس القومى للشباب بمبلغ 620 مليون جنيه، بواقع 120 مليون جنيه لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب، و500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) للمساهمة في إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين عراقى، مدير عام التخطيط بالمجلس القومى للشباب، أن المجلس ملتزم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أن المجلس أرسل خطابا لوزارة المالية يوضح ويؤكد من خلاله الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار.

وكان المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل فى اجتماع اللجنة أمس عن مدى التزام المجلس القومى للشباب بقرار صرف الحد الأدنى للأجور.

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ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.

وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26/11/2018 و2019/5/30.

قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5/5/2019.

وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16،.

تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 1/8/2018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.