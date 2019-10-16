أخبار مصر | ممثل اتحاد الصناعات من البرلمان يشيد بجهود لجنة الخطة والموازنة لدعم المستثمرين المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل اتحاد الصناعات من البرلمان يشيد بجهود لجنة الخطة والموازنة لدعم المستثمرين المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة السجائر والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 20192020، لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة، بالجهد الذى تُبذله اللجنة لدعم المُصنعين والمُستثمرين المصريين.

وقال رئيس شعبة السجائر والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية،: "أنا محمل برسالة من صناع مصر للجنة الخطة والموازنة، اللجنة غيرت مفهوم الصناع عن البرلمان، وكنت أتمنى الشعب المصرى يحضر لأن مفهوم النواب تغير بالنسبة لي وللصناع، اللجنة عملت اللى مكناش نحلم بيه فيما يخص الحراك الصناعى والأفكار المبهرة، ونحن ننسب الفضل لأهله، الناس دى خايفة على الصناعة، ياريت الشعب يطلع على هذا الحوار".

كما أكدت الدكتورة ياسمين عراقى، مدير عام التخطيط بالمجلس القومى للشباب، أن المجلس ملتزم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أن المجلس أرسل خطابا لوزارة المالية يوضح ويؤكد من خلاله الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار.

وكان المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل فى اجتماع اللجنة أمس عن مدى التزام المجلس القومى للشباب بقرار صرف الحد الأدنى للأجور.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.

Advertisements

وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.

قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 552019،

وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019616.

تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 182018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 1822019.