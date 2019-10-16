أخبار مصر | انتقادات حول "كشف العساسيف".. وشاهد عيان على أحداث 67 بالأقصر يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقادات حول "كشف العساسيف".. وشاهد عيان على أحداث 67 بالأقصر يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت وزارة الأثار عدد من الانتقادات حول الكشف الأخير في جبانة العساسيف والذي اشتهر إعلاميًا بخبيئة العساسيف، والذي كشف عن 26 تابوتًا مصريًا قديمًا منها توابيت مذهبة، حيث وجه بعض أساتذة الأثار والمهتمين بالشأن الأثري في مصر عدة تساؤلات حول هذا الكشف.

وكان الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، قد تساءل، في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، حول إذا ما كانت هذه التوابيت من وضع المصري القديم، أم أنها وضعت في هذا المكان حديثًا، من قبل أثريي العصر الحالي في فترة سابقة.

وأشار عبد المقصود أنه إبان حرب عام 67 تعرضت مدينة الأقصر لضربة من طيران العدو الصهيوني، والتي أصابت حينها مطار الأقصر الحربي، وأكد عبد المقصود أنه تم نقل عدد كبير من الأثار التي خشي عليها، حيث تم نقلها من البر الشرقي إلى الغربي وتحديدًا في جبانة العساسيف وللدقة في المقبرة 33 أي بجوار التوابيت المكتشفة خوفًا عليها من العمليات الحربية.

وأضاف عبد المقصود هل المصادفة لعبت دورها لدرجة أن المصري القديم دفن توابيته بجوار المخزن الذي نقلت إليه الأثار في 67 -يقصد مقبرة 33- وأكد أن هذه التوابيت لو بالفعل ضمن الأثار التي حافظ عليها الأثريين في 67 فهو لا يقلل من قيمة الكشف ولا من مجهودات رجال وزارة الأثار، وأشار إلى أن الدراسات المتأنية للتوابيت والنقوش عليها سوف تكشف عن المزيد.

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ومن ناحيته قال الدكتور محمد صالح مدير المتحف المصري الأسبق ومفتش أثار القرنة بالأقصر من بداية الستينيات وحتى بداية السبعينيات إنه شاهد ضربات الطيران الإسرائيلي على مطار الأقصر عام 67 حيث كان الأثري المسؤول عن منطقة القرنة غربي الأقصر، وظل مشرفًا على الأثار بها حتى مايو 1970م، وأكد صالح أنه تم استخدام مقبرة 33 كمخزن للآثار التي تم جمعها على مدى سنوات طويلة.

وقال صالح إنه كان شاهد عيان على ما تم من نقل للآثار، بل هو نفسه خزن بعض القطع الأثرية في المقبرة 33 والتي تخص بادي امن ايبت فهي مقبرة متسعة وتستوعب مئات التوابيت، وأكد صالح أنه ما من توابيت دفنت بأرض جبانة العساسيف حيث لم يشاهد ذلك أو يعاينه ولا يوجد له داع فالمقبرة 33 وحدها تستوعب أضعاف هذه الأعداد، فما الذي يستدعي أثري عام 67 أن يقوم بدفن توابيت بهذا الشكل وبجانبه مقبرة 33 تتسع لأي أعداد.

وأشار إلى أن الكشف الأثري المعلن عنه في جبانة العساسيف والذي يضم 26 تابوتًا أثريًا، والذي انتشرت صور له على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وحسب ما تظهره هذه اللقطات، قد ترجع هذه التوابيت للعصر المتأخر أو اليوناني روماني، حيث من المحتمل أن يكون أعيد استخدام مقابر هذه التوابيت في هذا العصر وتم استخراج التوابيت منها ووضعها بهذه الطريقة لإعادة استخدام المقابر وذلك في العصر اليوناني روماني، وهذا هو ما استنتجه من طريقة ترتيب التوابيت.

وعاد وأكد صالح إلى أنه من المستبعد تمامًا أن تكون هذه التوابيت قد نقلت من البر الشرقي إلى البر الغربي وتم دفنها بهذه الطريقة مخافة عليها من الضرب الذي أصاب مطار الأقصر إبان حرب 67، حيث لا داعي أولًا لنقلها فمكان الدفن بالأساس في البر الغربي، ومقبرة 33 مخزن ضخم يستخدم منذ سنوات طويلة قبل 67، فما الداعي لدفنها والمخزن موجود، وأشار إلى أن الأبحاث والدراسات على التوابيت سوف تكشف إلى أي عصر تنتمي وما هي الملابسات المحيطة بها.