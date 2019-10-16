أخبار مصر | رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار يتفقد متحف النسيج ويوصي باستمرار فعالياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار يتفقد متحف النسيج ويوصي باستمرار فعالياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، متحف النسيج المصري بشارع المعز، ورافقه خلال الجولة الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، حيث تجول بجميع صالات العرض المتحفي والأقسام المختلفة وقاعة المحاضرات، بالإضافة إلى معمل الترميم والمكتبة.

وأشاد عثمان بالأنشطة والفعاليات التي ينظمها المتحف من أجل تفعيل دور المتحف في التواصل المجتمعي والتربية المتحفية ، كما ناقش مع مدير المتحف جميع الخُطط المستقبلية الخاصة بالمعارض المؤقتة وغيرها، كما أوصى باستمرار المتحف في إقامة الفعاليات الخاصة من أجل التواصل مع المجتمع المحيط، وذلك لبناء شراكة حقيقية مع كافة فئات المجتمع، دعمًا للدور العلمي والمجتمعي الذي يلعبه المتحف.

وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، والتي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر، وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

يزخر شارع المعز لدين الله الفاطمي بعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

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وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.

ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.

وعن أقدم عمارة حجرية باقية في القاهرة الفاطمية، تأتي واجهة الجامع الأقمر، والذي يرجع بناؤه إلى بدايات العصر الفاطمي، وواجهته من أجمل واجهات العمارة الإسلامية، وقد تم استنساخ واجهة الأقمر في واجهة المتحف القبطي بمجمع الأديان.