أخبار مصر | وزارة التعليم العالي تصدر قرارات تعيين جديدة (أسماء)

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات جمهورية بتعيين، الأستاذ الدكتور نانسي يوسف أسعد يوسف– نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أنه كما شملت القرارات الجمهورية التعيينات الآتية:-

1. أ.دأحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد - نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث.

2. أ.د محمد عبد الحفيظ محمد عمر – عميدًا لكلية الزراعة - جامعة سوهاج.

3. أ.د محمد حسنين محمد ربيع - عميدًا لكلية الهندسة بالمطرية - جامعة حلوان.

ومن جهة أخرى، تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الفنلندية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي المشترك، وبرنامج سيمو.

وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة الفنلندية عددًا من المنح الدراسية خلال العام 2020 2021 تتراوح مدتها بين 3 إلى 9 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه، مع تقديم الجانب المانح منحة مالية شهرية تقدر بمبلغ 1500 يورو، على أن يبدأ العام الدراسي بفنلندا في نهاية شهر أغسطس 2020.

ولفت التقرير إلى ضرورة توافر عدد من الشروط للتقدم لهذه المنح وهى: أن يكون المرشح من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من ثلاث سنوات في أول سبتمبر 2020.

وأضاف التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 16 فبراير 2020 على الموقع الإلكتروني الخاص بدولة فنلندا على الرابط التالي من هنا.

على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة بمقر الإدارة المركزية للبعثات.