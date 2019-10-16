أخبار مصر | طلب إحاطة حول انتشار الأسواق بمحيط أسواق السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول انتشار الأسواق بمحيط أسواق السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدة وتسبب ذلك في العديد من الحوادث والخسائر البشرية والمادية.

وأشارت عجمي إلى أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة السكة الحديد، تم حصر 500 سوق بمحيط المحطات، حيث يوجد عدد كبير من المحافظات تعانى من حالة الفوضى والإهمال والازدحام والتكدس المروري بسبب الأسواق العشوائية المنتشرة بالشوارع في القرى والمدن، وأصابت المرور بالشلل التام، مُؤكدة أن الكثير من محطات السكك الحديدية في مختلف المحافظات، تعاني من وجود أسواق عشوائية على القضبان، ما يهدد حياة المواطنين بالخطر، وهناك عشرات الحوادث التي تقع يوميًا نتيجة وجود هذه الأسواق العشوائية

ونوهت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إلى أن التعديات على حرم السكك الحديدية، من خلال الأسواق العشوائية المقامة بداخلها، تسبب خسائر اقتصادية جسيمة، بالإضافة إلى إزهاق الأرواح، موضحة أن هناك العديد من الحوادث التي تشهدها خطوط السكك الحديدية جراء افتراش بعض الباعة الجائلين بضائعهم بشريط القطار.

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة الأسواق العشوائية الموجودة على شريط قضبان السكك الحديدية.