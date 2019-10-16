شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توصيل الغاز الطبيعي لمنازل 5 قرى في البلينا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، البدء في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 5 قرى بمركز ومدينة البلينا.

قال المحافظ، في تصريحات، الأربعاء، أنه تم البدء في حفر الخطوط الرئيسية لتوصيل شبكة الغاز للقرى الخمس، وهي قرى بني حميل، وبرديس، والسمطا، والحلافي، والغنيمية.

وأكد المحافظ الانتهاء من مد خطوط الصرف الصحي بالقرى الخمس، والانتهاء من تنفيذ كافة أعمال البنية الرئيسية اللازمة لتوصيل الغاز، والبدء في أعمال الشبكات والتركيبات لتوصيل الغاز للمنازل، لافتًا إلى أنه تم إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لتوصيل الغاز لهذه القرى، والانتهاء من التنفيذ خلال 18 شهرًا.