شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: تحويل المدارس الفنية إلى «عسكرية» يسهم في إعداد جيل منضبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بفكرة تحويل المدارس الفنية لمدارس عسكرية، عن طريق تدريس التربية العسكرية بالسنة الأولى بمدارس التعليم الفني «بنين»، كفترة تأسيس عسكري للطلاب ليتحقق من خلالها الانضباط والاستقرار في تلك الفترة العمرية الهامة، بالإضافة إلى خلق جيل قادر على مواجهة صعوبات الحياة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة واللواء عماد الدين ربيع، رئيس مجلس إدارة جمعية نصر أكتوبر، وديفيد رفعت طالب بالمدرسة المعمارية الزخرفية العسكرية وأحد الطلاب الموهوبين في فن الرسم، حيث أهدى المحافظ صورة تذكارية.

وأثنى المحافظ على موهبة الطالب، مؤكدا على أهمية دعم ورعاية الطلاب الموهوبين وفتح المجال للإبداع والتميز.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن اختيار 27 مدرسة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتحويلها إلى مدارس عسكرية، منها المدرسة المعمارية الزخرفية بالمنيا الجديدة، تحقيقاً للانضباط داخل المدارس الفنية حتى يستفيد الطلاب تعليمياً وتربويًا.