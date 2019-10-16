شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. عرض فيلم «الممر» على المسرح الروماني في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة المنيا عن عرض فيلم الممر للجمهور غدًا الخميس الموافق 17 أكتوبر على المسرح الروماني بكورنيش النيل 8 مساءً، بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر العظيم.

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن ذكرى نصر أكتوبر غالية على نفوسنا جميعا، وفيها نتذكر أسباب النصر وكيف دفعنا ثمنًا غاليًا لنسترد أرضنا، ووجب علينا أن نحافظ عليها بالجهد والعرق والعمل لننهض بمصرنا ونبني حاضرًا ومستقبلًا يوفر لنا ولأبنائنا مزيدًا من الراحة والرخاء والطمأنينة، لافتًا إلى أن نصر أكتوبر أعاد للشعب المصري كرامته وعزته، ووجه التحية لأرواح الشهداء.