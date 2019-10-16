شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبدالفتاح: نصر أكتوبر ليس وليد الصدفة بل نتاج خطط واستراتيجيات أبهرت العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مخاطبا طلاب وطالبات جامعة الزقازيق قائلا إنكم محظوظون بقيادة متميزة وأساتذة وطنيين بالجامعة تتيح الفرص للشباب، وأن عبور أكتوبر 1973 المجيد لم يكن وليد الصدفة بل ملحمة من الإبداع المصري والجهد والعمل في كافة المجالات بخطط واستراتيجيات أبهرت العالم، وبكم يا أيها الشباب ترتقي مصر التي تقدم لكم الكثير وخاصة المتميزين فمن واقع تجربتي لم يكن لدي أي واسطة خلال مشوار حياتي لأنني من أسرة متوسطة وصلت إلى ما وصلت إليه بما بذلته من جهد وعمل وإطلاع على كل مجريات الأمور وفيما يحدث حولنا، فمفتاح النجاح أن تقرأ .

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء في ندوة «العبور الجديد لمصر: إلتزامات متبادلة» نظمتها جامعة الزقازيق ضمن برنامح اليوم الثاني لاحتفالها بانتصار أكتوبر المجيد، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئوت الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عناني منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية .

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وقال عبدالفتاح إن حمل مصر ثقيل بسبب موقعها الجغرافي والظروف السياسية التي تعيشها المنطقة وبفضل الله أننا لدينا قيادة سياسية وطنية واعية تمتلك رؤية وهدف استطاعت من خلالها تحقيق العديد من الانجازات في كافة المجالات بما يثبت أن المصريين بما يمكنهم من العبور الخامس لمصر نحو التنمية والبناء .

كما تحدث أيضا حول أطماع تركيا في المنطقة العربية من خلال دعم فكرة الخلافة مستغلا مشكلة ثلاثة ونصف مليون لاجئ بتركيا والتلويح بتصديرهم إلى دول أوروبا في حالة إدانتهم لعدوان أردوغان على شمال سوريا وانتهاك سيادتها ويتجلي دور مصر الحيوي في المنطقة لدعم أشقائها العرب حفاظا على الأمن القومي المصري .

واستعرض مرحلة ما بعد 25 يناير وما أثير من فوضي حتي وصلنا إلى 30 يونية؛ وتحملت فيها القوات المسلحة الكثير للحفاظ على تماسك الدولة المصرية، وحملت على عاتقها إعادة بناء الوطن وإصلاح ما تم إفساده بمحاربة الإرهاب وتطهير البلاد من خفافيش الظلاب وإعادة هيبة الدولة من جديد.

وتابع بقوله: «مرة أخرى يقف الشعب المصري خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة لمواجهة كافة التحديات والظروف الاقتصادية، وهو ما أكد وأظهر حب هذا الشعب لوطنه الذي راهنت عليه القيادة السياسية بما ساهم في انجاز الكثير من المشروعات القومية العملاقة منها، قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية كنموذج عالمي يحتذي به وإنشاء شبكة طرق، وإعادة فتح المصانع المغلقة والمتعثرة وتحويل السوق المصري إلى مناخ جاذب للإستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية وإعمار سيناء بشكل يفوق الخيال واختتم حديث مع الطلاب مشيدا بالمبادرات العديدة التي تم تنفيذها في مجال الصحة والتعليم ورفع مستوي المعيشة لخدمة وصالح المواطن المصري البسيط، مؤكدا على أننا «لا ننهزم ولا ننكسر وقادرون على العبور مهما كانت الظروف وتحيا مصر».