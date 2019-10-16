شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: «طفرة كبرى» في البنية الأساسية تشهدها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في البنية الأساسية في مصر، مشيرًا إلى الانتهاء من 4500 كيلو متر طرق، والانتهاء من 14 كوبري، فضلًا عن أنفاق قناة السويس.

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وأضاف «الوزير»، في جلسة «دعم المناطق اللوجستية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، الأربعاء، أن سيناء كان لها نصيب كبير من التنمية، حيث تم إنفاق 287 مليار جنيه لتنمية سيناء خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: «تجربة مصر وتنفيذ هذه المشروعات بأياد مصرية جعلنا نفوز بتنفيذ سد تنزانيا، وذلك حظي بإعجاب وتقدير الجانب التنزاني»، مؤكدًا أن «التجربة المصرية حرصت على أن تتم بالاستعانة بالشركات والمصانع المصرية، ولذلك تم إنشاء مصانع أسمنت وسيراميك في مجموعة عمل شارك فيها نحو 300 شركة».

وأردف: «نعمل على توطين صناعة جرارات القطارات، وننفذ الآن 450 رحلة يومية، في حين أن خطوط السكة الحديد في مصر يمكن أن تستوعب 900 رحلة يوميا بنظام التحكم الحالي، ونعمل على إنشاء خطوط جديدة قادرة على صيانة وإعادة تأهيل القطارات الموجودة».