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توسعة محطة تحلية المياه في أبورماد بالبحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة محطة تحلية المياه في أبورماد بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر أن أعمال توسعة محطة تحلية مياه البحر في قرية أبورماد تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4500 متر مكعب يوميًا، يأتي لتوفير المياه الصالحة للشرب للأهالي.

وذكر بيان للمحافظة، الأربعاء، أن شركة المقاولون العرب هي التي تقوم بتفيذ أعمال توسعة المحطة، ويقوم بالإشراف عليها جهاز تعمير البحر الأحمر، وسيجري الانتهاء منها بنهاية 2019.

وتجري أعمال تدعيم المحطة بإقامة خزان بسعة 5000 متر مكعب مياه، بتكلفة 7.4 مليون جنيه، وجرى إنهاء أعمال المرحلة الأولى للمحطة بتكلفة 73 مليون جنيه، وافتتحت يناير 2019.

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