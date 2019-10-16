شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن إن» تروج للسياحة الاستشفائية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت قناة «CNN» فيلما قصيرا خلال فقرة «اتجاهات السفر»، بالتعاون مع وزارة السياحة، للترويج لسياحة اليوجا المصرية أو «يوجا كيميت» في مدينة الأقصر، التي تندرج تحت السياحة الاستشفائية.

وقالت سارة وزلي، مدربة «يوجا كيميت» تعيش في مصر منذ عامين، إن اليوجا رياضة للروح والجسد، وإن معبدالكرنك مليء بالروحانيات وبالطاقة الإيجابية التي توفر الهدوء والسكينة.

أضافت «أوزلى» أن يوجا كيميت تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وأن اسمها مأخوذ من اسم مصر القديمة وهو «كيميت»، وهي تنافس بقوة اليوجا الهندية، وهي عبارة عن مجموعة من الحركات الجسدية ممزوجة بالتنفس العميق والتأمل.

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تابعت: «هذا النوع من اليوجا جرى تطويره من خلال دراسة وترجمة وتفسير النصوص الهيلوغليفية والصور الموجودة على جدران المعابد المصرية القديمة التي تظهر فيها بعض الحركات الخاصة بممارسة رياضة اليوجا».

من جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن مصر تتميز بالتنوع في منتجاتها السياحية، وإن الفيلم الذي أذاعته «CNN» يسلط الضوء على ما تقدمة مصر للعالم ليس فقط من إرث حضاري وثقافي ولكن من رياضة وروحانيات.

أضافت أن «اتجاهات السفر تغيرت، وأصبح السائح وهو يضع خطط سفره يبحث عن الأماكن التي يجد بها تجربة جديدة غنية تثري حياته، ومصر تقدم للعالم مزيج فريد يجمع بين الروحانية والطاقة الإيجابية والطبيعة الخلابة».

تابعت: «هذا يتماشى مع رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة في الأماكن السياحية، كما يلقي الضوء على المناطق السياحية المختلفة في مصر».

كانت وزارة السياحة أقامت احتفالية للإعلان عن شراكتها مع «CNN»، مايو الماضي، لتنفيذ حملة دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر تجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة.