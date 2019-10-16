شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية بالكليتين الحربية والبحرية (التخصصات المطلوبة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا بالكلية الحربية، للعمل كضباط محاربين، والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.

صرح بذلك اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية- في مؤتمر صحفي- عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

وأشار مدير الكلية الحربية إلى أن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجى كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية: تربية رياضية ،وتجارة، وحقوق وزراعة، ولغات «إنجليزي- عبري- روسي- فرنسي- سواحيلى» وعلوم من جميع التخصصات، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وألسن من جميع التخصصات، ولغات وترجمة من جميع التخصصات، واقتصاد وعلوم سياسية، والإعلام والصحافة، والآداب تخصص إعلام وعلم نفس«على أن يكون التقدير: جيد فأعلى، والأيزيد السن في الأول من أكتوبر الجاري عن»24 عاما «، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل الجامعي خلال العام الدراسي 2018- 2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين ميلادين.

Advertisements

وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية، يقبل خريجو كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط في تخصصات: هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الإتصالات / الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية «بناء سفن» – تخصصات الهندسة التطبيقية «تقنية النانو»، على أن يكون حاصلا على المؤهل بتقدير «مقبول ..فأعلى» .

ولا يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة، باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يقبل خريجو كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط في تخصصات: علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار، على أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل بتقدير «جيد» فأعلى.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية، يقبل خريجو كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط في تخصصات: الفيزياء – الكيمياء- الرياضيات، على أن يكون حاصلا على تقدير «جيد» فاعلى، كما يقبل خريجو كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير «جيد» فأعلى، على ألا يزيد السن في الأول من أكتوبر 2019 عن «24» عاما لخريجي: العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وعن «25» عاما لخريجي كليات الهندسة على ان يكون حاصلاً على المؤهل خلال العام الدراسي 2018- 2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية عامين ميلاديين.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول، يشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين وجدين مصريين، وألا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك، أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن (170) سم، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية، وأن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولايجوز إعادة هذا الإختبار في نفس الدفعة في حالة عدم إجتياز الإختبار، وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من إرتفاع (7،5) متر بدون تردد وللمرة الأولى، كذلك إجتياز الإختبارات النفسية المقررة، وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وكذا درجات تفوقة، وأن يجتاز العرض الطبى العام والذى يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل لشروط التقدم للكلية (الحربية – البحرية ) مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية فقط، وليس الجامعات الخاصة – المعاهد العليا – الأكاديميات، ويسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط كذلك إجتياز الشروط الخاصة بإختبارات الكلية البحرية «السباحة» والاختبارات التفضيلية، على أن تكون مدة الدراسة عامين ميلاديين لجميع التخصصات ،علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت المقبل.