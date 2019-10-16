شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النحالين العرب»: مصر تنتج 35 ألف طن عسل نحل سنويًا ونصيب الفرد 200 جرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فتحى بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن إنتاج مصر من عسل النحل لا يتجاوز 35 ألف طن سنويا، رغم أهمية زيادة نصيب المواطن المصري من عسل النحل والذي يصل حاليا إلى حوالي 200 جرام سنويا مقابل 900 جرام لنظيره الأوروبي، وهو ما ينعكس على أهمية زيادة قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الأمراض من خلال التوعية بالأهمية الصحية لعسل النحل.

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وأضاف بحيرى، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المهرجان المصري لعسل النحل، الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع وزارة الزراعة، أن مصر لديها ميزة نسبية في تطوير صناعة النحل نظرا لتنوع مناخها وملائمته للتوسع في مشروعات تربية النحل.

وأضاف أن فعاليات المهرجان ستتضمن دورة مبسطة لمدة يوم لشرح أساسيات تربية النحل وإنتاج العسل من خلال منحل مصغر ملحق بالمهرجات لتعليم الطلبة كيفية التعامل مع النحل والتفريق بين الملكة والشغالات وكيفية ارتداء ملابس الخاصة بالعمل مع النحل، وذلك من خلال محترفين ومعتمدين من «اتحاد النحالين العرب» ومنحهم شهادات معتمدة من الاتحاد تؤهلهم لتمثيل مصر في المؤتمرات الدولية.

وأوضح أن الهدف من المعرض جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع المناحل الفترة المقبلة ورفع الوعي العام بأهمية عسل النحل ومنتجاته، وأدوات ومستلزمات تربية النحل، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من دول العالم المنتجة للعسل تقيم له مهرجان سنويا منها روسيا بمهرجان العسل الروسي، وسلوفينيا بيوم العسل، والسعودية بمهرجان العسل الدولي في الباحة.