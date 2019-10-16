شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 26 من مصابي العمليات العسكرية وأسر الشهداء بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأربعاء، تعيين 26 من مصابي العمليات وأسر الشهداء بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات كنوع من العرفان والتقدير بتضحية المصابين والشهداء الذين بذلوا كل غالى ونفيس من أجمل حماية الوطن ورفعة شأنه.
وقال المحافظ في بيان، الأربعاء، إن المعينين موزعون كالتالي: «2 بديوان عام المحافظة و7 بمديرية التربية والتعليم، و6 بمديرية الزراعة، و3 بمديرية الإسكان والمرافق، و3 بمديرية الصحة، و2 بمديرية التموين، وواحد بكل من مديرية الشباب والرياضة، والطب البيطرى، والتنظيم والإدارة».
وأشار المحافظ إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتعويض مصابي العمليات وأسر الشهداء لفقدان ذويهم في الحرب، التي يخوضها الوطن من أجل الحفاظ على وحدة أراضيه.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين 26 من مصابي العمليات العسكرية وأسر الشهداء بالدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.