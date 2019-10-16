شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 26 من مصابي العمليات العسكرية وأسر الشهداء بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأربعاء، تعيين 26 من مصابي العمليات وأسر الشهداء بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات كنوع من العرفان والتقدير بتضحية المصابين والشهداء الذين بذلوا كل غالى ونفيس من أجمل حماية الوطن ورفعة شأنه.

وقال المحافظ في بيان، الأربعاء، إن المعينين موزعون كالتالي: «2 بديوان عام المحافظة و7 بمديرية التربية والتعليم، و6 بمديرية الزراعة، و3 بمديرية الإسكان والمرافق، و3 بمديرية الصحة، و2 بمديرية التموين، وواحد بكل من مديرية الشباب والرياضة، والطب البيطرى، والتنظيم والإدارة».

وأشار المحافظ إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتعويض مصابي العمليات وأسر الشهداء لفقدان ذويهم في الحرب، التي يخوضها الوطن من أجل الحفاظ على وحدة أراضيه.