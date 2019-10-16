شكرا لقرائتكم خبر عن قبول طلبات 827 فرصة عمل بالإسكندرية برواتب تصل إلى 4000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، الأربعاء، قبول طلبات راغبي العمل على 827 فرصة عمل في 12 شركة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1200 إلى 4000 جنيه لبعض المهن.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح الوزير أن الفرص المطلوبة تتمثل في 488 فرصة عمل بـ 7 شركات هي نيومارينا للصناعات البلاستيكية، وجيد أباريل إن ستريز للمنسوجات، وجمعية رجال الأعمال بفرع النهضة، وبرج العرب للصناعات التكميلية الغذائية، وكيرسرفيس، ويوتي سي للملابس الجاهزة، ومصنع تريكو ملابس ميامي.

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وتشمل المهن المطلوبة عمال إنتاج وفني حقن بلاستيك، وعمال بوفيه، وأوفر ليه سنجر، وجودة خط، وفني ألوان طباعة، وإخصائي خدمات مالية فردي وجماعي، صيانة مكن حياكة، وضابط أمن، وحياكة ودودة وقص وتعبئة وعاملات أوفر، والمؤهلات المطلوبة لهذه المهن، دبلوم صنايع، ومؤهل عالي وخريجى الجامعة العمالية، ودبلوم متوسط، وإعدادية، ويجيد القراءة، وهناك مهن لا تشترط الحصول على مؤهل، ويتراوح الراتب من 1500 إلى 4000 جنيه.

وأضاف حسن رداد، مدير المديرية، أن هناك أيضًا 217 فرصة عمل بشركتين هما الفرفورز، والمصرية للتنمية الغذائية، ومطلوب عمال إنتاج، وميكانيكا، وعمال عاديين وتغليف وتعبئة، وفني تشغيل، فضلا عن مهندس انتاج وجودة، مؤهلات بكالوريوس زراعة، وتعاون وعلوم، ومؤهل عالي وصنايع معدات، ومتوسط وفوق المتوسط، وهناك مهن لا تشترط مؤهلات والراتب يتراوح من 1200 إلى 1500 جنيه.

وفي نفس السياق أشار عبدالونيس عبدالله، وكيل المديرية، إلى أن هناك 122 فرصة عمل بـ3 شركات هي المصرية للغذاء، والمصرية لتجميد وتصنيع اللحوم، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية، وتطلب عمال إنتاج وتغليف، ومهندسين جودة وإنتاج، وفني تشغيل، ومشرف أمن، فضلا عن عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتراوح الراتب من 1200 إلى 2000 جنيه.

وأكد وكيل المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا وصحيا، كما أن هناك شركات توفر مواصلات داخلية، وتعطي حافز التزام وانتماء، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال إن الطلبات تقدم يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية 4 شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء- سموحة.