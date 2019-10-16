شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تمنح بنك «باريشة لاندسبانك» رخصة ارتهان المحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمنح ترخيص لبنك «باريشة لاندسبانك» (بايرن إل بي بنك) بارتهان المحال التجارية طبقًا للأحكام والشروط الواردة في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنا. للاطلاع على نص القرار:

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