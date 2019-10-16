شكرا لقرائتكم خبر عن ازدواج طريق «قنا – الأقصر» الغربي لتسهيل رحلات اليوم الواحد السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالأقصر، إنه تم البدء في مشروع ازدواج طريق (قنا- الأقصر) الصحراوي الغربي، ليصبح مسارًا سياحيًا لرحلات اليوم الواحد الـ(أوفر داي) القادمة من الغردقة لزيارة المعالم الأثرية بالبر الغربي.

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وأضاف مصطفى، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق مع جهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان، حيث إن طريق (قنا- الأقصر) الصحراوي الغربي كان عبارة عن حارة واحدة، الأمر الذي دفع لضرورة العمل على ازدواجه نظرًا لأهميته.

وأوضح أن الطريق يبدأ من تقاطع طريق (قنا- الأقصر) مع طريق (قنا- سوهاج) متجها جنوب شرق حتى قرية (الطويرات) ثم جنوبًا ليصل إلى قرية (الطارف) بالقرنة غرب الأقصر مرورًا بالمحروسة ونقادة .

وأشار إلى أن ازدواج الطريق سيسهم في زيادة الحركة السياحة الوافدة إلى مدينة الأقصر من الغردقة أو ما يسمى برحلات اليوم الواحد، حيث إن هذا الطريق سيوفر الوقت للسائح الذي يرغب في زيارة المعالم الأثرية بالأقصر والعودة إلى الغردقة في ذات اليوم.