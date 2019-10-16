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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يزور سفارة مصر في بروكسل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، مقر السفارة المصرية، حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي، وطاقم السفارة.
وأقيم حفل استقبال على شرف قداسته، حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدينية.
وتحدث قداسة البابا في كلمته خلال الحفل عن حرب أكتوبر بمناسبة احتفال مصر بها هذه الأيام.
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