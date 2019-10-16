شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مشروع «روضة السيدة زينب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأربعاء، ويرافقه وفد من لجنة إسكان مجلس النواب برئاسة عماد سعد حمودة والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات مشروع روضة السيدة زينب، والذي تم تحويله من منطقة عشوائية كانت تسمى تل العقارب إلى مجتمع عمراني يليق بقلب العاصمة ويمتاز بالطابع المعماري المتميز والمتناغم مع منطقة السيدة زينب.

وأشار المحافظ إلى أنه في إطار سياسات الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق الخطرة وتوفير حياة كريمة لهم قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات بوضع التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة وبما يتناسب مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب بإضافة الشكل الجمالي والطراز الإسلامي للعمارات، وتمت إقامة المشروع الذي يضم 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية على مساحة المنطقة القديمة بالكامل والتي تبلغ حوالي 7 أفدنة على تل من الحجر الجيري .

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وتم نقل السكان واستضافتهم بمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر لحين الانتهاء من المشروع، وتم تسكين 580 أسرة حتى الآن في وحدات مفروشة بالكامل ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى تركيب بوابات خاصة بالمشروع تم مراعاة تناسقها وتناغمها مع المشروع.

وأضاف المحافظ أنه جارٍ حالياً فحص تظلمات المواطنين بمعرفة لجنة التظلمات برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والبت في الاستحقاق من عدمه، كما أنه جار العمل على تشكيل اتحاد شاغلين لكل عمارة سكنية يكون مسؤولاً عن صيانة المبنى والحفاظ عليه، ويتم تشكيل مجلس أمناء من رؤساء الاتحادات والمواطنين مع مجلس إدارة المشروع لإدارة المشروع وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين المقيمين بالمشروع والعمل على تلافي أي سلبيات.

وأكد المحافظ أن المرحلة الثانية من المشروع سوف تبدأ خلال شهرين فور الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى بالكامل، وسيراعي بها استكمال كافة الخدمات اللازمة للمواطنين لتحقيق الاستقرار لديهم.

وأجمع أعضاء لجنة الاسكان على تميز المشروع والخدمات المقدمة للمواطنين ونقل حياة الأسر المقيمة لحياة كريمة ضمن المشروعات التي تقوم بها الدولة للقضاء على العشوائيات بإقامة وحدات سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية الخطرة وغير المخططة.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد مشروع روضة السيدة زينب

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد مشروع روضة السيدة زينب

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد مشروع روضة السيدة زينب