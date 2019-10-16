شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تفتتح أول مهرجان مصري لعسل النحل بمشاركة 120 شركة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، الأربعاء، أول مهرجان لعسل النحل المصري بحديقة الميريلاند بمصر الجديدة، برعاية وزارة الزراعة، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بمشاركة 120 شركة مصرية وعربية من تونس وليبيا وعمان واليمن، بجانب شركة أفريقية من روندا .

وحضر الافتتاح، الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، والمهندس فتحي بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب، والمهندس ابراهيم ماضي الأمين العام لاتحاد النحالين العرب، والمستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية السابق، والمهندس حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وقالت الدكتورة مني محرز إن المهرجان يأتي ضمن خطة الدولة لتشجيع تربية النحل وزيادة إنتاج العسل لتوفير العملات الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقدم عدد من التسهيلات للتوسع في هذه المشروعات نظرا لقيمتها الاقتصادية وفوائدها الصحية وتوفيرها فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى المنتجات المرتبطة بصناعة عسل النحل، من خلال تقديم قروض ميسرة بفائدة 5% لمنتجي العسل ومربي النحل من خلال البنك الزراعي المصري.

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وأضافت «محرز»، أن المهرجان يجمع منتجي العسل في مصر من أجل توفير مشروعات تساهم في حل مشكلة البطالة بجانب ان هذه المشروعات تساهم في زيادة الدخل القومى للبلاد، مشيرة إلى أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قد أصدر قرارا وزاريا ينظم تلك الصناعة الهامة لتصبح أحد الأنشطة الزراعية، والمهن الهامة التي يمتهنها عدد كبير جدا، كما أنه كان طلبا متكررا من النحالين وأصحاب المناحل بضرورة تنظيم تلك الصناعة الهامة.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أنه سيتم ضم جميع النحالين إلى الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء جمعية عمومية بعد موافقة هذه الجمعيات وتحديد قيمة السهم لكل طائفة طبقا للمادة رقم 30 من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ للتعاون الزراعي وسيتم إعداد مذكرة قانونية لعرضها على وزير الزراعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال ضم النحالين للجمعيات الزراعية بجانب بحث تقديم القروض اللازمة لشباب الخريجين الراغبين في إنشاء مناحل، حيث تعد أحد أهم الأنشطة الإقتصادية الواعدة من خلال تعريف الشباب بصناعة تربية نحل العسل وعوائدها الاقتصادية لفتح أسواق جديدة للمنتجين.

ومن جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مهرجان عسل النحل المصري يأتي في إطار إهتمام الدولة بأحد أهم الملفات المنسية في الاقتصاد الوطني وهو صناعة النحل التي تشكل فرصة حقيقة لدعم الاقتصاد بعائد كبير يتجاوز 500 مليون جنيه سنويا تستهدف الدولة زيادتها إلى أكثر من 5 مليارات جنيه من خلال تطوير منظومة إنتاج وتربية النحل والإستفادة من منتجات العسل في النواحي الطبية.

وأضاف «خليفة»، في تصريحات صحفية على هامش المهرجان، أن التوجه نحو تطوير صناعة النحل يحقق قيمة إجتماعية وإقتصادية وصحية تخفف من وطئة فاتورة العلاج في حالة التوعية بأهمية إستهلاك العسل بإعتباره أحد المنتجات الطبيعية التي تحقق الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتشكل أحد أركان الزراعة المصرية لإنعكاسها على زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 30%، وأنه بدون النحل لن تكون هناك زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية كما تطمح إليها الدولة.

فيما لفت فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب إلى أن الهدف من المعرض جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع المناحل الفترة المقبلة ورفع الوعي العام بأهمية عسل النحل ومنتجاته، وأدوات ومستلزمات تربية النحل، موضحا أن فعاليات المهرجان ستتضمن دورة مبسطة لمدة يوم لشرح أساسيات تربية النحل وإنتاج العسل من خلال منحل مصغر ملحق بالمهرجات لتعليم الطلبة كيفية التعامل مع النحل والتفريق بين الملكة والشغالات وكيفية ارتداء ملابس الخاصة بالعمل مع النحل، وذلك من خلال محترفين ومعتمدين من «اتحاد النحالين العرب» ومنحهم شهادات معتمدة من الاتحادتؤهلهم لتمثيل مصر في المؤتمرات الدولية.

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة

افتتاح مهرجان عسل النحل المصري بحديقة الميريلاند في مصر الجديدة