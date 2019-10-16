شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: لا يوجد استثمار بالعالم يحقق نموًا دون المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الاستثمار هو أساس نمو مصر في هذه المرحلة، لافتة إلى أنه لا يوجد استثمار في العالم يستطيع تحقيق معدلات نمو بدون مشاركة ٥٠٪ من قوة العمل التي تمثلها المرأة، مضيفة أن مشاركة المرأة في مصر سوف تزيد من الناتج المحلي بنسبة ٣٤٪.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم، في جلسة المرأة المصرية بالخارج وسوق العمل العالمي بمؤتمر مصر تستطيع.

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من جانبها، قالت سارة البطوطي مؤسس شركة ECOnsult للتصميم البيئي والتدريب الاستراتيجي، إن شركتها أنشأت قرية لـ ١٢٠ فردًا بالواحات البحرية صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية على مساحة ٥ آلاف متر مربع، كما تم إنشاء منزل في إيطاليا بفكر مصري تم تصنيعه من صاج الثلاجات التي تم انتهاء خدمتها، وكلها ابتكارات يمكن تطبيقها في مصر. وأضافت البطوطي أنها لاقت دعما كبيرا جدا من شركات عملاقة عاملة في مصر وهو ما ساعدها على الاستمرار والنمو، مؤكدة أن ٥٠٪ من طاقة العمل لدى الشركة سيدات.

وقالت ليلى سيدهم رئيس شركة بيراميدز تورز السياحية بنيويورك، إن مصر لديها منتج سياحي ذات مستوى عال جدا لكنها تحتاج لتسويقها بشكل أفضل، ويجب ألا يقل عائد السياحة في مصر عما يقرب من ٢٤ مليار دولار سنويا.

من جانبها، قالت إيمان الشريف، السكرتير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، إنها حريصة على زيارة كافة مدن المملكة المتحدة وتحرص على الحديث عن مصر والفرص الموجودة بها، وتتطلع إلى زيادة الزيارات الحكومية المصرية لبريطانيا، موضحة أن سيدات مصر قادرات على النجاح في مختلف الدول والظروف.