شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء إجراءات معاشات كبار السن والمعاقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في قطاع التأمينات والمعاشات وتوفير سبل الراحة لهم، والاستماع لشكواهم والعمل على تلبيتها فوراً، وتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

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جاء ذلك خلال لقاءه عصام محمد عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتأمينات والمعاشات وشعبان على محمود مدير عام التأمينات والمعاشات بمنطقة الشرقية، الأربعاء، لبحث ومناقشة سبل تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بعد ورود شكاوى من أصحاب المعاشات تفيد ببطء إجراءات استخراج المعاشات.

وجه محافظ الشرقية بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج المعاشات والتيسير على كبار السن والمعاقين، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للعاملين وتطبيق منظومة الشباك الواحد والأخذ بأساليب التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.

ومن جانبه، أكد عصام محمد عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتأمينات والمعاشات أن الإدارة تسعى بكل الطرق لتطوير منظومة الأداء وتقديم خدمة لائقة للمواطنين من أصحاب المعاشات انطلاقا من حرص الدولة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم، وأعرب عن تلبيته السريعة لتنبيهات وتوجيهات محافظ الشرقية لتوفير خدمات أفضل للمواطنين.