شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتفقد مكان حريق مارجرجس بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، مكان حريق كنيسة مارجرس بالمنصورة، ووجه بتوفير كافة الرعاية للمصابين، وإزالة آثار الحريق بسرعة وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتلافي أثار الحريق.

وفور وصول محافظ الدقهلية لموقع الحريق كلف رئيس حي غرب بإزالة مخلفات الحريق وإزالة كافة المخالفات التي تعوق الحركة.

والتف عدد كبير من الكهنة والآباء حول المحافظ في مدخل الكنيسة، في حضور الأنبا داود، مطران المنصورة وتوابعها، والقمص إفرايم، راعي كنيسة مارجرس، وعدد كبير من قيادات الكنائس في محافظة الدقهلية، وذلك للتعرف علي سبب الحريق.

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وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بتصاعد ألسنة النيران من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.

انتقلت قيادات الأمن وقوات الحماية المدنية وأكثر من 10 سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق قبل امتداده، وتبين أن الحريق فى غرفة من الخشب أعلى مبنى الكنيسة وأدى اشتعال الأخشاب إلى تزايد النيران والدخان.

وشارك في الإطفاء سيارات وخزانات مياه شركة مياه الشرب والصرف الحصي بالدقهلية، وانتشرت بمحيط الحريق أكثر من 12 سيارة إسعاف.

وتمكنت القوات والمطافئ من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى باقى أجزاء الكنيسة.