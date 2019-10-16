شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسل: 69 إرهابيا و 55 طفلا بلجيكيا فى مناطق النزاع بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بلجيكا عن وجود 69 إرهابيا و 55 طفلا يحملون جنسيتها فى مناطق النزاع فى شمال سوريا، جاء ذلك بحسب ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.

وتشهد مناطق شمال شرقى سوريا، عدوانا عسكريا تركيا، لليوم الثامن على التوالى، فى حين سقط العشرات بين قتيل وجريح، فضلا عن موجة نزوح جماعية للمدنين بمناطق الاشتباكات.