شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمهوريون" يتقدمون اليوم بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، بأن الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي سيتقدمون بمشروع قانون اليوم لفرض عقوبات على تركيا، بسبب عدوانها على سوريا. Advertisements وتشن تركيا عدوانا عسكريا على شمال شرق سوريا لليوم الثامن على التوالى، حيث سقط خلاله المئات بين قتيل وجريح، فضلا عن تشريد وتهجير الآلاف.

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